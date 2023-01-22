انت الان تتابع خبر العامري يوجه دعوة للدول الإسلامية بعد حادثة القرآن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "تكرار حالات التعدي على مشاعر المسلمين بإهانة مقدساتهم وبما يجعلها ظاهرة تتكرر بين فترة وأخرى في دول أوروبية عديدة بذريعة إنها تمثل حرية التعبير عن الرأي، إنما هي فعال دنيئة لبث الكراهية وتهديد السلام العالمي وإشاعة العنف وتغذيته".وأضاف، أنه "من أجل وضع حدٍ لمثل هذه التجاوزات فأننا ندعو الدول الإسلامية كافة أن تجعل من احترام المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلّم)، معياراً لعلاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية مع الدول التي تستخف بمشاعر المسلمين وتسمح بالتعدي على مقدساتهم. وعدم التساهل في هذا الشأن مطلقاً".

يشار إلى أن المتطرف الدنماركي السويدي "راسموس بالودان" الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك، قام بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية، بموافقة السلطات السويدية.

