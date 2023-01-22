انت الان تتابع خبر الوقف السني يعلن غداً أول أيام رجب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للديوان ورد لـ الخليج 365، إنه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الأثنين الموافق 23/1/2023 هو أول أيام غرة شهر رجب للعام الحالي 1444هـ ".يذكر أن مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رجب.