انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بإيقاف الدراسة على نفقة الدفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع السكرتير الشخصي للقائد العام، عبدالكريم عبد الحسن وجر، موجهة إلى الدفاع، إنه "أمر رئيس مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالدراسة على نفقة وزارتكم وذلك بعد القبول الواسع وزيادة الأعداد المبالغ فيها مع معالجة العدد الهائل الذي لديكم".بدوره، وزير الدفاع ثابت العباسي، وجه الوزارة بالعمل بموجب الكتاب وإعلام مكتب رئيس الوزراء بالخطوات حول معالجة القبول.