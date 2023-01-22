انت الان تتابع خبر ضبط 20 متهماً بالتلاعب وتعقيب المعاملات في كركوك والديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة، ورد لـ الخليج 365، أنَّ "فريق مكتب تحقيق الهيئة في كركوك، الذي انتقل إلى شركة نفط الشمال، كشف عن وجود تلاعبٍ في قوائم صرف أجور المُتعهِّدين لحماية الآبار النفطيَّة، لافتةً إلى ضبط (7) من مُوظَّفي الشركة مُتَّهمين بالتلاعب في قوائم صرفٍ لمُتعهِّدي حماية (20) بئراً نفطياً، مُشيرةً إلى تزوير تواقيع وصرف أجورٍ باسماء أشخاصٍ لا علاقة لهم بالعمل".وفي الديوانيَّة، أشار البيان إلى، "تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق القادسيَّة، الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّة مرور الديوانيَّة / المشروع الوطنيّ من ضبط (13) شخصاً بالجرم المشهود أثناء تعقيبهم المُعاملات في المُديريَّة، مُنوِّهةً بأنَّ المُتَّهمين كانوا يقومون بتعقيب المُعاملات دون توكيلٍ رسميٍّ يُخوِّلُهم القيام بذلك".

وأضافت الدائرة، أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قضاة التحقيق المُختصِّين في كركوك والديوانيَّة؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

