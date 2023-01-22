انت الان تتابع خبر الهند تعلن عن قرب استخدام لقاح انفي ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، كريشنا إيلا ذلك للصحفيين، ونقلت قناة NDTV عن كريشنا قوله:" في 26 كانون الثاني، اليوم الوطني، سيتم الإعلان رسميا عن بدء استخدام لقاح الأنف ضد عدوى كوفيد".

وفي كانون الاول من العام الماضي، وافقت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند على إدراج هذا الدواء في برنامج التطعيم كجرعة معززة للبالغين (18 سنة فما فوق).



أولئك الذين تلقوا تطعيما أساسيا بلقاحات هندية الصنع Covaxin أو Covishield يمكنهم الآن تلقي لقاح الأنف كجرعة منشطة.