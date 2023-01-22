شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تضامن النواب تستعرض مشروع قانون بشأن دعم صندوق "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن، غدا الاثنين، اجتماعا لاستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) "بدعم صندوق قادرون باختلاف".

كما تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعا لبحث ودراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (637) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أجريكول – كوريا لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد من القطارات للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أحال 7 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، جاءت كالتالى:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسى – مرحلة ثانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والذى يهدف إلى إضافة مبلغ 13.050 مليون دولار أمريكى إلى المشروع.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع فى 10 أكتوبر 2022 بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعد قيمتها 3 مليون يورو.

5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية والمركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) بارى – إيطاليا، بشأن مشروع " المعرفة المائية".

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك الصادرات والواردات الكورى، وبنك كريدى أجريكول – كوريا لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

كما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى.