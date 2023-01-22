"الصقر الجارح" تركي الصنع.. أول طائرة مسيرة في العالم بمدفع رشاش تلقائي

المنامة - ياسر ابراهيم - "سونغار" (معناها بالتركية الصقر الجارح) طائرة مسيرة تركية الصنع، من إنتاج شركة "أسيسغورد" المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وأعلن عنها أول مرة في معرض صناعة الدفاع الدولي (IDEF) عام 2019 تحت شعار "أحد أقوى المفترسين في السماء"، وفي أحدث نسخها زُودت الطائرة بمدفع رشاش مع خاصية إطلاق النار التلقائي، التي تعد ميزة خاصة تنتج لأول مرة في العالم.



وقال المدير العام لشركة "أسيسغورد" التركية باريش دوزغون إن شركته استطاعت تحويل فكرة الطائرة المسيرة "سونغار" من رسم على الورق إلى منتج خلال عامين فقط، وحفاظا على الفكرة قامت الشركة بالتقديم على براءات اختراع وطنية ودولية.



تستعمل "سونغار" في صد الهجمات على مخافر الشرطة، أو حتى لردع الكمائن المجهزة لضمان سير القوافل العسكرية بطريقة آمنة، وكل ذلك من دون الحاجة للتدخل البشري.



مكونات سونغار

تختلف مكونات الطائرة المسيرة "سونغار" حسب كل نسخة، وحتى حسب الطلب، لكن يمكن حصرها في ما يلي:

*بندقية إلكترونية متطورة مع خاصية إطلاق النار التلقائية.

*قاذفة قنابل.

*نظام استشعار "كهروضوئي" (Electro-Optical).

*كاميرا عالية الدقة من أجل تحديد الأهداف بشكل دقيق من على بعد 200 متر ونقل الأحداث مباشرة، مع إمكانية التقاط صور واضحة أثناء الحركة.

*نظام رؤية ليلية لمدى 10 كيلومترات ونهارية بنطاق 360 درجة.

*8 مراوح مسؤولة عن إقلاع الطائرة ودورانها في الهواء.

*مدفع رشاش مزود بـ200 طلقة.



المواصفات العامة

للطائرة مواصفات عامة في معظم نسخها التي أصدرتها، ومنها:



*مرتبطة بوحدة تحكم أرضية.

*إمكانية التبديل بين التحكم اليدوي والآلي.

*تستطيع التحليق على ارتفاع 3 آلاف متر.

*إمكانية تسجيل الفيديوهات وإيقافها وتشغيلها مع عرضها.

*عرض قياسات رحلة الطائرة بشكل مباشر وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية.

*يمكن تغيير المهمات التي أرسلت من أجلها أثناء تحليقها.

*في حال فقدان الارتباط بالقاعدة أو حتى نزول مستوى البطارية تستطيع العودة إلى القاعدة.

*تستطيع الطائرة المسيرة إجراء عمليات ضمن دائرة شعاعها 5 كيلومترات.



نسخ الطائرة المسيرة "سونغار"

قدمت شركة "أسيسغورد" طائرة "سونغار" بعدة نسخ وميزات تطورت مع الوقت، منها "سونغار آرمد" (Songar Armed)، و"سونغار توغان إنتيغريشن" (Songaer Togan Integration)، وسونغار المتكاملة مع المدرعات، و"سونغار للقذائف" (Songar Grenaded)، بالإضافة إلى إمكانية إضافة ميزات خاصة وفقا لطلب العميل.



ومن القدرات والميزات الخاصة بنسخة "سونغار آرمد":



*دوران البندقية بين درجة 0 و45.

*قدرة طيران حتى 25 دقيقة.

*رد فوري وتلقائي على التهديدات.

*طبقة حماية ضد الرصاص.

*نظام تثبيت البندقية منعا للاهتزاز.



ومن القدرات والميزات الخاصة بنسخة "سونغار للقذائف":



*رد فوري وتلقائي على التهديدات.

*طبقة حماية ضد الرصاص.

*إمكانية إطلاق ما يصل إلى 4 قذائف.

*نطاق فعال يصل إلى ما بين 400 و450 مترا.

*نظام إطلاق صواريخ وقنابل صوتية تصل إلى 6.

*لديها نظام تثبيت قاذفة القنابل منعا للاهتزاز.



الإمكانات المتطورة لسونغار

للطائرة المسيرة سونغار القدرة على حمل 200 رصاصة من عيار "45×5.56 مم" المعتمد في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأيضا لديها القدرة على العمل ضمن أسراب مكونة من 3 طائرات بجهاز تحكم واحد عن بعد، مع القدرة على إطلاق السرب كاملا على هدف واحد.



ويمكن استخدامها في شتى أنواع العمليات العسكرية والأمنية، مع إمكانية تحييد مصدر التهديد، وتحديد كمية الأضرار والخسائر بعد العمليات، بالإضافة إلى تصوير مناطقها.



لديها نظام آلي خاص ومرن من أجل إطلاق النار من البندقية، حيث تمتلك قدرة دوران بين 0 و60 درجة.



استطاعت الشركة المطورة دمج قاذفة قنابل يدوية من عيار "40 مم"، وقنابل دخانية، وأيضا ذخيرة من طراز "توغان" عيار "81 مم".



ومن أجل إمكانية الكشف المسبق عن الهدف وتدميره، قدمت الشركة المصنعة قدرة لربط "سونغار" بالمركبات العسكرية البرية المدرعة أثناء العمليات الأمنية، مما يسهل على المدرعات رباعية الدفع كشف الأهداف من الجو مع تنفيذ عمليات مسلحة عن بعد، حيث تستطيع الطائرة المسيرة الإقلاع والهبوط بشكل مستقل عن المركبة.



المصدر : الصحافة التركية