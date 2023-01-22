شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك هالاند أمام ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل أحداث مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي، التي حقق فيها الفوز على حساب نظيره نادي ولفرهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

وتمكن النجم النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، من التوقيع على ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال مواجهة ولفرهامبتون بالبريميرليج.

هالاند يحتل صدارة ترتيب هدافي البريميرليج

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل هالاند، الصدارة برصيد 25 هدف، بفارق 10 أهداف عن أقرب منافس له وهو هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، الذي يحتل الوصافة برصيد 15 هدف.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 25 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 15 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 13 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفا.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 9 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 8 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.