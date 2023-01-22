شكرا لقرائتكم خبر عن القاطرة النرويجية هالاند لا تتوقف عن كسر كافة الأرقام القياسية.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، سيطرته على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعدما تمكن اللاعب من تسجيل هاتريك فى مباراة اليوم أمام ولفرهامبتون، ليواصل إنفراده بصدارة هدافي البيرميرليج برصيد 25 هدفا.

ويمتلك هالاند إحصائية مميزة وفريدة من نوعها، حيث أن اللاعب يعد أسرع لاعبي البيرميرليج الوصول لهذا العدد من الأهداف بعد خوض 20 مباراة فقط، الأمر الذي لم يتمكن الوصول إليه أي لاعبًا فى موسمه الأولي بالدوري الإنجليزي.

وبحسب هيئة الإحصائيات فإن المعدل التهديفي لهالاند يبلغ 1.3 فى المباراة الواحدة، أي ما يتجاوز الهدف فى كل مباراة، وهى إحصائية مرعبة قلما ما تحصل فى الدوري الإنجليزي، والذي يعد واحدًا من أقوي وأشرس دوريات العالم.



هالاند لا يحتاج لخوض مباريات آخري

وتحدث وسائل الإعلام الإنجليزية بشكل ساخر من تهديف هالاند المستمر، حيث أكدت أنه حسم جائزة الحذاء الذهبي من الآن، كما أنه لا يحتاج لخوض مباريات إضافية آخري فى البيرميرليج للتتويج بالجائزة.



ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز

ويعتلي هالاند صدارة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدف، فى حين يحل النجم الإنجليزي هاري كين فى المركز الثاني برصيد 15 هدف وبفارق 10 أهداف كاملة عن القاطرة النرويجية.

ويأتي إيفان توني فى المركز الثالث برصيد 13 هدف، ويحتل موتروفيتش المركز الرابع برصيد 11 هدف.