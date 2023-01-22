شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: معاينة دار ضيافة شبرا الخيمة استجابة لطلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجولة تفقدية مع مدير بريد القليوبية، لمعاينة دار الضيافة بحي غرب شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخمية.

وذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم منه، والذي أعلن الموافقة على عمل مكتب بريد السعادة والتعاون بدار ضيافة حي غرب شبرا الخيمة، استجابة لطلب الإحاطة المقدم منه.

وقال النائب محمد عبد العزيز، إنه استجابة لطلب الإحاطة المقدم منه والذي ناقشته لجنة الاتصالات بمجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2023، تم عقد اجتماع بمكتب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبحضور عبد العظيم مصطفى مدير البريد بالقليوبية واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة و النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين أعضاء مجلس النواب.



اثناء الجولة التفقدية اثناء الجولة التفقدية



خلال تفقد دار الضيافة خلال تفقد دار الضيافة



خلال المعاينة خلال المعاينة

وأشار النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أنه تم الاتفاق على إنشاء مكتب بريد متطور لمدينة السعادة والتعاون بشبرا الخيمة بدار ضيافة حي غرب شبرا الخيمة وعلى مساحة 100 متر مربع وتجرى المعاينة لبدء التنفيذ الأحد القادم.