شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يقترح تدريس مادة عن السوشيال ميديا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أننا نحتاج لبدائل لملء فراغ الأطفال حال منعه من التعامل مع الألعاب الإلكترونية الخطرة، مشيرا الي ضرورة وجود محتوى هادف للأطفال يعوضه عن الألعاب الإلكترونية.

وطالب جبر خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم، بتدريس مادة عن السوشيال ميديا للأطفال بداية من الحضانة والمرحلة الابتدائية، وذلك لتوعية أطفالنا ضد كل ما يحدث على مواقع السوشيال ميديا من ألعاب إلكترونية خطرة وغيرها.

وقال جبر إنه ينبغي التحول لما يسمى بالإعلام الآمن للطفل، موضحا أن المجلس بصدد وقف إعلان رغم أنه إعلان إنسانى وهو إعلان خاص بالحروق يظهر من خلاله مجموعة من الأطفال، ومن ثم يجب أن نتصدى كلنا كمجتمع لظاهرة التسول بالأطفال في الإعلانات، خاصة أننا مقبلين على شهر رمضان الكريم وتكثر هذه الإعلانات.

وأضاف جبر، أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالإعلانات الطبية، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد يضع ضوابط للإعلانات من حيث المحتوى ومقدمة وغيرها من تفاصيل.