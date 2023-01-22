شكرا لقرائتكم خبر عن زياش يدق أبواب الدوري الإيطالي عبر بوابة هذا النادي المفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية إلي أن نادي روما مهتمًا بالتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش فى المريكاتو الحالي، حيث استفسر الفريق الإيطالي عن موقف اللاعب الحالي مع البلوز لبحث إمكانية ضمه فى يناير الجاري.

وأكدت الصحيفة أن إهتمام روما بالتعاقد مع زياش جاء بناءًا على رغبة قوية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي يثق فى قدرات اللاعب بشكل كبير بعد تألقه اللافت مع أسود الأطلس فى مونديال قطر الأخير.

ويري مورينيو أن تشيلسي لم يتمكن من تحقيف الإستفادة القصوي من زياش، على عكس تجربة اللاعب السابقة مع أياكس، مؤكدًا على نجاح اللاعب حال التعاقد معه، والذي سيكون تدعيمًا قويا للخط الأمامي بالفريق.



تشيلسي يصر على رحيل زياش

ومما لا شك فيه أن مسئولي تشيلسي سيوافقون على عرض روما القادم، إذا ما كان جيدا من الناحية المادية، حيث أن الفريق يسعي للتخلص من اللاعب فى الفترة الحالية بعد التعاقد مع النجم الأوكراني مودريك، والذي يراه ملاك الفريق مستقبل "البلوز" للمرحلة القادمة.



موقف زياش من عرض روما

ومن جانبه، لا يمانع زباش فكرة رحيله إلى روما فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما تقلصت فرص مشاركة اللاعب بشكل كبير، بجانب تذبذب مستواه فى الآونة الأخيرة وعدم تأقلمه مع الأجواء داخل الفريق اللندني.