شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يثق في عودة صلاح إلى مستواه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تراجع في المستوى خلال الفترة الأخيرة، بجانب النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هيسكي: لست قلقًا على مو

وتحدث إيميل هيسكي، مهاجم نادي ليفربول الأسبق، عن ثقته الكاملة في قدرة محمد صلاح، في العودة إلى مستواه المعهود في الأسابيع المقبلة.

وكشف هيسكي عن رأيه فيما يحدث مع محمد صلاح خلال تصريحات عبر شبكة "Sport" الأيسلندية، وقال: "لست قلقًا على مو".

وتابع: "أعتقد أن محمد صلاح يتعرض لضغوط قوية لإخراج ليفربول من الحالة السيئة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، لكنني أثق تمامًا في عودته القوية".

ولم يسجل محمد صلاح سوى هدفًا واحدًا في آخر 6 مباريات مع ليفربول وكان في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ولفرهامبتون.

تعادل ليفربول مع تشيلسي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد تعثر مرة أخرى في الدوري الإنجليزي بالتعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره نادي تشيلسي.