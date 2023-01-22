شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفسد خطط آرسنال بالتعاقد مع صفقة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوفه بالمريكاتو الشتوي الحالي، واستمرار المنافسة على الألقاب.

موقف زوبيميندي من الانتقال إلى برشلونة

وكشفت تقارير إذاعية عبر إذاعة "كادينا سير"، على تلقى نادي آرسنال قد تلقى صدمة قوية من طرف أحد اللاعبين المطلوبين في برشلونة على مدار الأشهر الماضية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

ويسعى برشلونة منذ فترة لضم لاعب وسط نادي ريال سوسيداد، مارتين زوبيميندي، من خلال الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد مع النادي الباسكي بقيمة 60 مليون يورو.

وأوضحت التقارير على أن آرسنال، قد حاول تفعيل هذا الشرط في يناير الحالي، لكن زوبيميندي، رفض الأمر تمامًا حيث يريد الإسباني الوفاء بعقده مع ريال سوسيداد بعد تجديده حتى عام 2027.

وأشارت التقارير إلى أن آرسنال قد تواصل مع اللاعب في الفترة الماضية وكان الرد بالرفض لرغبته في الاستمرار مع ريال سوسيداد وهو نفس الرد الذي تلقاه برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي.