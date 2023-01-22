إدارة بايدن تستعدّ لمغادرة كبير موظفي البيت الأبيض

واشنطن: تزامناً مع التحقيق بوثائق الرئيس الأميركي جو بايدن السرية، من المتوقع أن يتنحى رون كلاين، رئيس موظفي البيت الأبيض. فيما وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الاستقالة المرتقبة في الأسابيع المقبلة، بأنها أهم تغيير لرجال بايدن منذ أن تولى منصبه قبل عامين.

البحث جارٍ عن بديل

وكان كلاين قد أخبر زملاءه على انفراد منذ انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر، أنه بعد فترة شاقة من العمل إلى جانب بايدن، خصوصًا منذ حملة عام 2020، فهو مستعد للمضي قدمًا وفقًا لكبار مسؤولي الإدارة الذين قالوا إن البحث جار عن بديل.

ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان قد تم بالفعل اختيار خليفة أو متى سيتم الإعلان عن القرار، لكنهم أشاروا إلى أنه سيأتي في مرحلة ما، بعد أن حدد الرئيس جدول أعماله للعام المقبل في خطابه عن حالة الاتحاد في 7 شباط/ فبراير.

كما أنه من المحتمل أن يظل كلاين موجودًا لفترة انتقالية لمساعدة البديل المقبل على الاستقرار في مكتبه وسط العديد من الأزمات والمعارك التشريعية.

استمر لفترة أطول

وأوضح تقرير الصحيفة أن استقالة كلاين تمثل لحظة مذهلة في تغيير رئاسة البيت الأبيض والتي كانت مستقرة نسبيا خلال النصف الأول من ولاية بايدن، حيث يفخر كلاين بأنه استمر لفترة أطول من أي رئيس موظفي البيت الأبيض لأي رئيس ديمقراطي آخر خلال أكثر من نصف قرن.

لكن مع توقع أن يعلن بايدن بحلول الربيع أنه يرشح نفسه لإعادة انتخابه، يتوقع المستشارون المزيد من التحركات مع انتقال بعض المساعدين من البيت الأبيض إلى الحملة الانتخابية.

مجموعة من التهديدات

تأتي المغادرة أيضا في وقت يواجه فيه البيت الأبيض مجموعة واسعة من التهديدات السياسية والقانونية من مستشار خاص تم تعيينه حديثا للتحقيق في الوثائق السرية ومجموعة من التحقيقات الأخرى من قبل الأغلبية الجمهورية التي تم تنصيبها حديثًا في مجلس النواب.

وسيتولى رئيس الموظفين المقبل إدارة الدفاع عن البيت الأبيض بقيادة بايدن، خصوصا مع اقتراب انتخابات 2024.

الخيارات المحتملة

ومن بين الخيارات المحتملة لاستبدال رون كلاين التي ذكرها كبار المسؤولين وزير العمل مارتن ولش، والحاكم السابق جاك ماركل من ديلاوير، ويعمل الآن سفيراً لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيتا دن كبيرة مستشاري بايدن، وستيفن ريتشيتي مستشار الرئيس، وجيفري دي زينتس المنسق السابق للاستجابة لفيروس كورونا في الإدارة، وسوزان رايس مستشارة السياسة الداخلية بالبيت الأبيض، وتوم فيلساك وزير الزراعة.

ويعتبر كلاين شخصية مهمة وفريدة في إدارة بايدن، حيث عمل مع الرئيس الحالي بشكل متقطع لأكثر من ثلاثة عقود، ويقول المعجبون إن كلاين من القلة التي تستطيع توجيه الرئيس بايدن.