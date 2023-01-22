انت الان تتابع خبر غرقا في نهر المغلف.. إنقاذ شاب وانتشال جثة ثانٍ في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ شاب في مقتبل العمر مع انتشال جثة اخر غارقين في نهر المغلف بقضاء الحر بمحافظة كربلاء".

وأضافت، أنها "هرعت وباشرت بإخراج الشابين ليتم إجراء الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها، فيما لم تعرف أسباب وجود الشابين داخل النهر مما استدعى فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحادث".

