غداً.. شباب العراق يلاعب طاجاكستان تحضيراً لنهائيات آسيا

يلتقي المنتخب العراقي الشبابي، يوم غدٍ الاثنين، منتخبَ طاجاكستان ودياً عند الساعةِ الثالثة والنصف عصراً؛ ضمن استعداداتِ المنتخبين لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.