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غداً.. شباب العراق يلاعب طاجاكستان تحضيراً لنهائيات آسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445139-638099963348962988.jpg

2023-01-22 | 15:58

غداً.. شباب العراق يلاعب طاجاكستان تحضيراً لنهائيات آسيا

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يلتقي المنتخب العراقي الشبابي، يوم غدٍ الاثنين، منتخبَ طاجاكستان ودياً عند الساعةِ الثالثة والنصف عصراً؛ ضمن استعداداتِ المنتخبين لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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