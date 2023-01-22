انت الان تتابع خبر غداً.. شباب العراق يلاعب طاجاكستان تحضيراً لنهائيات آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445139-638099963348962988.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-22 | 15:58
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يلتقي المنتخب العراقي الشبابي، يوم غدٍ الاثنين، منتخبَ طاجاكستان ودياً عند الساعةِ الثالثة والنصف عصراً؛ ضمن استعداداتِ المنتخبين لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
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