انت الان تتابع خبر اليابان تسجل ارتفاعا حادا في وفيات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الصحة اليابانية، انه "تم تسجيل 326 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأحد، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في أول 22 يوما من شهر كانون الثاني الجاري 8103 حالات وفاة".

ولأول مرة منذ بداية الجائحة، تجاوز معدل الوفيات الشهرية من فيروس كورونا 8 آلاف شخص، من بين هؤلاء، توفي 5 آلاف شخص في آخر 12 يوما.



وسجلت السلطات اليابانية زيادة حادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ أوائل كانون الاول.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في اليابان منذ بدء تفشي جائحة كورونا إلى 65.4 ألف حالة وفاة.