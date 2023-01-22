شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة اليونايتد النارية بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي أرسنال تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ال21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل الجانرز فى مواصلة سلسلة الإنتصارات لقتل المنافسة على صدارة البيرميرليج نحو رحلة إستعادة اللقب.

فى حين يسعي نادي مانشستر يونايتد فى الإستمرار بتقديم عروضه القوية بالآونة الأخيرة وإسقاط الكبار، بعدما نجح فى التغلب على السيتي وليفربول فى إطار منافسات هذا الموسم.

ويعيش كلا الفريقين حالة فنية جيدة للغاية خلال تلك الفترة بعد إستئناف مسابقة البيرميرليج عقب إنتهاء المونديال، حيث لم يتعرض أيا من الفريقين إلى أي هذه خلال تلك الفترة.



موعد مباراة أرسنال واليونايتد القادمة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.



تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة اليونايتد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، مباراة اليونايتد بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: إيدي نيكيتاه، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.



الجدير بالذكر أن الجانرز يعتلي صدارة البريميرليج برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 42 نقطة، بفارق مباراة عن أرسنال.

فى حين يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وبفارق 8نقاط على أرسنال المتصدر.