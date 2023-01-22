لاغازيتا: ميلان لن يجدد عقد إبراهيموفيتش

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه "من المؤكد أن ميلان لن يقوم بتجديد عقد إبراهيموفيتش، في ظل عدم وجود موعد محدد لعودته للمشاركة في المباريات مع فريقه حتى الآن، واحتمالية غيابه عن مواجهة توتنهام في دوري أبطال أوروبا ، لكنه قد يكون حاضرًا في المراحل النهائية والحاسمة في الموسم".وأضافت: "إبراهيموفيتش سيعتزل في نهاية الموسم عالم كرة القدم.. لكنه سيبقى في الروسونيري وسيحصل على دور إداري أو ضمن الجهاز الفني أو كسفير للنادي".

وعاد زلاتان إلى ميلان العام 2020 قادمًا من لوس أنغلوس الأمريكي في صفقة انتقال حر، ويرتبط بعقد مع “الروسونيري” حتى نهاية الموسم الحالي.

وخضع إبراهيموفيتش البالغ من العمر 41 عامًا، لعملية جراحية بعد التتويج مع ميلان ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وذلك بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



يذكر أن إبراهيموفيتش سجل حتى الآن 155 هدفا وصنع 79 أخرى خلال مشاركته في 279 مباراة بالدوري الإيطالي على مدار مسيرته.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بعد خوض 18 جولة.