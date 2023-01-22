انت الان تتابع خبر قرارات جديدة من مجلس القضاء الاعلى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال الجلسة تم مناقشة الاستعدادات التي أجريت لاحتفالية يوم القضاء العراقي بتاريخ 23 /1 /2023 وتم التأكيد على إظهار الحفل بالشكل الذي يليق بمكانة القضاء العراقي".

وبحسب البيان، اقر المجلس "ترقية عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".

واقر المجلس "مسودة تعليمات تسهيل تنفيذ احكام المادة (56/اولاً وثانياً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل"، وفقا للبيان.