شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أرسنال ضد اليونايتد فى الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي أرسنال تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ال21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل الجانرز فى مواصلة سلسلة الإنتصارات لقتل المنافسة على صدارة البيرميرليج نحو رحلة إستعادة اللقب.

فى حين يسعي نادي مانشستر يونايتد فى تقديم عروضه القوية بالآونة الأخيرة وإسقاط الكبار، بعدما نجح فى التغلب على السيتي وليفربول فى إطار منافسات هذا الموسم.

ويعيش كلا الفريقين حالة فنية جيدة للغاية خلال تلك الفترة بعد إستئناف مسابقة البيرميرليج عقب إنتهاء المونديال، حيث لم يتعرض أيا من الفريقين إلى أي هذه خلال تلك الفترة.



موعد مباراة أرسنال واليونايتد القادمة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

حيث يعتلي الجانرز صدارة البريميرليج برصيد 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 42 نقطة، بفارق مباراة عن أرسنال.

فى حين يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وبفارق 8نقاط على أرسنال المتصدر.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، والتى تحظي بالنقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي ضمن سلسلة قنوات بي ان سبورت القطرية.