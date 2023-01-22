انت الان تتابع خبر نينوى.. القبض على ارهابي عمل فيما يسمى كتيبة "الاستشهاديين والانتحاريين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت واجبات نوعية استهدفت خلايا داعش الارهابي وعناصره المتخفين بين المواطنين في محافظة نينوى، واستندت لمعلومات استخبارية ووثائق تعود لتلك العصابات، فضلا عن تكثيف التدقيق الميداني، وتم التوصل الى ارهابي خطير يعمل في ما يسمى (كتبية عامر ابن الجراح) والتي تضم إرهابيين انتحاريين تم تدريبهم على القيام بعمليات إرهابية".

وأضاف البيان انه "تم تكليف الارهابي بتنفيذ عمليتين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين اثناء عمليات التحرير ولكنها فشلت لوجود ضغط أمني مكثف على تلك المجاميع في حينها، كما اعترف بارتكابه عمليات ارهابية اخرى أبرزها المشاركة في مهاجمة القوات الامنية، اتخذت جميع الاجراءات القانونية اصوليا".