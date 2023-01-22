انت الان تتابع خبر قتلى أثر إطلاق نار في كاليفورنيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء، السادسة صباح الأحد بتوقيت غرينتش، قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

وشارك عشرات الآلاف في الاحتفالات بالعام القمري الجديد، "عام الأرنب"، الذي أقيم في وقت سابق أمس.



ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس أنجلوس تبعد حوالي 11 كيلومترا عن وسط المدينة.

الجدير بالذكر أن حوادث إطلاق النار منتشرة في أميركا، وغالبا ما ترافقها سقوط عدد لا بأس به من القتلى.