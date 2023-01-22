انت الان تتابع خبر وزير الصحة والسفير الأردني يبحثان آفاق التعاون الصحي المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي، استقبل سفير المملكة الاردنية الهاشمية في العراق منتصر الزعبي والوفد المرافق له في مقر الوزارة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث افاق التعاون الصحي المشترك بين الجانبين لا سيما في مجال علاج المرضى العراقيين في المملكة الأردنية الهاشمية واستقدام الخبراء من الكوادر الطبية الأردنية لمعالجة المرضى العراقيين وبرامج التدريب الصحي".

