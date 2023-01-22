انت الان تتابع خبر مدرب مانشستر يواجه أزمة بسبب كاسيميرو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحتضن ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ومضيفه أرسنال، في لقاء يغيب عنه المخضرم كاسيميرو بداعي الإيقاف.

وحصل كاسيميرو على بطاقة صفراء خلال تعادل مان يونايتد يوم الأربعاء الماضي 1-1 مع كريستال بالاس، بما سيستدعي غيابه عن قمة "الجانرز".



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن تين هاج لديه خطة بشأن بديل كاسيميرو، تتمثل في الاعتماد على الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز بدلا منه في خط الوسط.

ورغم ذلك تشير الصحيفة إلى تصريح قديم عن مارتينيز قال فيه المدرب الذي كان يقود الأرجنتيني في أياكس أمستردام وقتها: "دالي بليند (لاعب أياكس السابق وبايرن ميونخ الحالي) ومارتينيز لا يجيدان الركض في وسط الملعب".

وهناك خيار آخر قد يلجأ إليه المدرب وهو الاعتماد على اثنين لاعبين لسد فراغ نجم ريال مدريد السابق، وهما سكوت ماكتوماني وفريد، رغم حقيقة فشل الاعتماد عليهما في مواقف مماثلة من قبل مع مدربي يونايتد السابقين.



وفي هذه الحالة، سيحصل الدنماركي كريستين إريكسن على دور هجومي أكبر، وسيتم الإبقاء على البرازيلي أنتوني ضمن عناصر البدلاء.

فريد نجح في المباراة الأولى ضد أرسنال خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي شهدت خسارة الأخير الوحيدة هذا الموسم بنتيجة 1-3، في أن يسيطر على تحركات النرويجي مارتن أوديجارد نجم "الجانرز" وزميله توماس بارتي، ليفتح الباب أمام انتصار "الشياطين الحمر".

ويتوقع أن يواصل المدرب الهولندي الاعتماد على مواطنه فوت فيجهورست في لقاء أرسنال بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي رغم عدم تسجيل لأي هدف حتى الآن.