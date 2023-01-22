انت الان تتابع خبر دراما رمضان 2023.. بطولات نسائية تسيطر على المسلسلات المصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي الموسم الذي يعد استثنائيا، تظهر أكثر من 11 فنانة في دور البطولة المطلقة، لأعمال درامية مختلفة تعرض خلال رمضان 2023، أبرزهن يسرا ونيللي كريم ومنى زكي ومنة شلبي وياسمين عبدالعزيز وروجينا، ومنهن من تحصل على البطولة لأول مرة مثل ريهام عبدالغفور، فضلا عن اللاتي يظهرن بدور البطولة المشتركة.تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني ببطولة مسلسل "ستهم"، المستوحى من قصص حقيقية لسيدات مصريات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية واسعة.

يسرا

تقدم الفنانة يسرا دور البطولة في مسلسل “حمد لله على السلامة”، الذي تدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول شخصية يسرا التي تدعى سيدة باسم “منى السويسي”، تأتي بنجليها إلى مصر بعد وفاة زوجها بالغربة، ويحدث لهم مواقف طريفة وإنسانية خلال أحداث المسلسل.



ويشارك في المسلسل الذي بدأ تصويره قبل أسابيع استعدادا لدخوله الماراثون الرمضاني، مجموعة من الفنانين، من بينهم: "شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت" وغيرهم، فضلا عن مطرب المهرجانات "عنبة" الذي يشارك لأول مرة، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

منى زكي

كما تشارك الفنانة منى زكي بدور البطولة المطلقة من خلال مسلسلها “تحت الوصايا”، الذي سيكون من فئة المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط، ويناقش قانون الوصاية في مصر بعد وفاة الأب أو الزوج.

وتجسد منى زكي في أحداث المسلسل دور فتاة شعبية تتعرض للعديد من المشاكل بعد وفاة والدها، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

منة شلبي

أما الفنانة منة شلبي فتشارك في الموسم الرمضاني بمسلسل “تغيير جو”، وهو أيضاً من نوعية الأعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي تشويقي، ويتم تصويره حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت.

روجينا

تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني 2023، ببطولة مسلسل "ستهم"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، وهو مستوحى من قصص حقيقية لسيدات مصريات، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة.

والسيدات اللاتي تناقش قصص كفاحهن في المسلسل هن الأسطى أم فارس، التي تعمل كهربائية، تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب، فضلا عن قصة المعلمة عفاف، التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار في صعيد مصر.

أما السيدة الرابعة التي تناقش قصتها في مسلسل روجينا، فهي "بهية" من محافظة بني سويف المصرية، التي حظيت قصتها بإشادات واسعة في مصر، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيه، لسداد ديونها.

بعد غياب لمدة عامين، تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى الساحة الرمضانية، ببطولة مسلسل كوميدي، مكون من 15 حلقة من المقرر أن يعرض في النصف الثاني من رمضان 2023.

ريهام عبدالغفور

وفي مسلسل "عائلة الأصلي"، تقدم الفنانة ريهام عبدالغفور تجربة البطولة النسائية لأول مرة، في العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول “فاطمة الأصلي” التي تسعى للحفاظ على ثروة والدها من الضياع.

وترى بطلة العمل “فاطمة الأصلي"، التي تجسدها “عبدالغفور” في أحداث المسلسل، أنها الأحق بثروة والدها من الجميع، وترفض تقسيمها على إخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

روبي

تقدم الفنانة روبي دور البطولة في مسلسل "حضرة العمدة"، الذي تجسد فيه شخصية "عمدة"، حيث تضطرها الظروف لتصبح عمدة في إحدى قرى مصر، وتخوض صراعات مع عائلتها والمحيطين للمنصب المعتاد أن يتقلده رجال.

علا غانم

يشهد موسم دراما رمضان 2023، عودة الفنانة علا غانم للدراما من جديد بعد غياب، لتقدم دور البطولة المطلقة في مسلسل "توحة"، الذي تدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

نيللي كريم

وفي أول تجربة مع اللهجة الصعيدية تخوض الفنانة نيللي كريم ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2023، بدور البطولة في مسلسل "عملة نادرة"، الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية صعيدية.

ريهام حجاج

وتشارك الفنانة ريهام حجاج في الماراثون الرمضاني ببطولة مسلسل "جميلة"، الذي يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي يشهدها المجتمع المصري، وكيف تمر البطلة "جميلة" التي تجسدها ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات لإيصال رسالة هادفة تفيد المجتمع.

دينا الشربيني

تقدم الفنانة دينا الشربيني لأول مرة دورا كوميديا في مسلسلاتها، من خلال بطولتها لمسلسل “كامل العدد” المكون من 15 حلقة، حيث تبتعد في ذلك العمل عن مسلسلات الدراما والإثارة والتشويق لتقدم مسلسلا كوميديا.

دنيا سمير غانم

وحصلت الفنانة دنيا سمير غانم، الغائبة عن دراما رمضان منذ عامين بسبب ظروف مرض والديها ثم وفاتهما، على البطولة المطلقة من خلال مسلسل كوميدي جديد لم يتفق على اسمه، وهو مكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض في النصف الثاني من رمضان 2023.

ياسمين عبدالعزيز

تشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجها الفنان أحمد العوضي دور البطولة في مسلسل “ضرب نار” الذي تدور أحداثه في حي شعبي، حيث تجسد دور فتاة شعبية من منطقة شبرا بالقاهرة تدعى "مهرة".

وتلتقي “مهرة” بـ"جابر أبو شديد" ابن سوهاج الذي يحضر إلى القاهرة ويعمل ميكانيكي سيارات، ويجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، ومع توالي الأحداث يتعرف جابر على مهرة وتنشأ قصة حب بينهما.