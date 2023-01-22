بمشاركة العراق.. البرلمان العربي يعقد جلسته الثالثة في القاهرة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

عقد البرلمان العربي، اليوم الاحد، جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وفد من العراق.



وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان العربي عقد جلسته الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بالقاهرة في مبنى الجامعة العربية بمشاركة وفد العراق كل من النائب حنان الفتلاوي والنائب شعلان الكريم والنائب ناظم الشبلي".

ويوم أمس عقد البرلمان العربي، بالقاهرة اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة له، تحضيرا لجلسته العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث التي نعقدت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية.