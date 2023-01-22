انت الان تتابع خبر اعتقال 17 متسللا اجنبيا حاولوا دخول واسط بطريقة "غير شرعية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم شرطة الاقضية في محافظة واسط من القاء القبض على 17 متسللاً حاولوا الدخول الى المحافظة بصورة غير شرعية".وأضاف البيان، أن "المتهمين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".