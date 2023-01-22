اخبار العالم

اعتقال 17 متسللا اجنبيا حاولوا دخول واسط بطريقة "غير شرعية"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اعتقال 17 متسللا اجنبيا حاولوا دخول واسط بطريقة "غير شرعية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز قسم شرطة الاقضية في محافظة واسط من القاء القبض على 17 متسللاً حاولوا الدخول الى المحافظة بصورة غير شرعية".

وأضاف البيان، أن "المتهمين تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا