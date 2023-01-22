السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي بقصر الاتحادية

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى بقصر الاتحادية .

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن "مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي، مؤكداً أن مصر تتطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين".

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن يتناول اللقاء عددا من الملفات الاستراتيجية الهامة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.