شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حقوق الإنسان بـ"الشيوخ" تناقش تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها غدا الأحد، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد سعد الشلمة، بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة، بجوار قصر الثقافة الذى يتبع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، لاستغلالها كحديقة ومقر لعرض النشاطات الاجتماعية والثقافية الخاصة بقصر الثقافة.

كما تناقش اللجنة اقتراحا برغبة، مقدم من النائب محمد مجدى فريد، بشأن إقامة مقبرة للعظماء في العاصمة الإدارية الجديدة.

في سياق متصل تناقش لجنة حقوق الإنسان اقتراحا برغبة، مقدم من النائب محمود سمير تركى بشأن تطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بقانون 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.