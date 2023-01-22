انت الان تتابع خبر تعرف على الفائزين بجوائز joy awards 2023 (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

ومنح الحفل العديد من الجوائز لعدد من الفنانين المميزين في مجال السينما والتليفزيون والموسيقى، وعدد من صانعي المحتوى، بالإضافة لعدة أفلام ومسلسلات وأغان.





وحصدت النجمة اللبنانية نادين نجيم جائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات لدورها في مسلسل "صالون زهرة 2"، وقدم لها الجائزة النجم السوري جمال سليمان.

ونافس نادين نجيم على الجائزة كل من الفنانة إلهام علي عن مسلسل "سندس"، والفنانة هدى حسين عن مسلسل "من شارع الهرم إلى"، والفنانة هند صبري عن مسلسل "البحث عن علا". وحصل الفنان المصري أحمد عز على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "كيرة والجن" بعد منافسة بينه وبين مواطنه الفنان كريم عبد العزيز، وقدمتها له مواطنته النجمة المصرية ياسمين صبري.

وفاز الثنائي منى زكي وأحمد حلمي بجائزة صناع الترفيه الفخرية، وقدمها لهما المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. حاز جائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى، النجم السعودي عبد المجيد عبدالله، بعد منافسة مع كل من راشد الماجد، وعمرو دياب، وماجد المهندس

واقتنصت الفنانة هند صبري جائزة أفضل ممثلة عن فئة السينما عن فيلم "كيرة والجن"، بعد منافسة مع المصرية أسماء أبو اليزيد عن فيلم "قمر 14"، ومواطنتها منى زكي عن فيلم "العنكبوت"، ومنة شلبي عن فيلم "من أجل زيكو". ومنح الحفل جائزة صناع الترفيه الفخرية لكل من الفنان الأمريكي ميل غيبسون، والفنان المصري محمد منير، تقديراً لمسيرتهما الفنية. وحاز جائزة الإنجاز مدى الحياة النجم الأمريكي مايكل باي، وتسلم جائزة الإنجاز مدى الحياة الفنان البوليوودي أميتاب باتشان.

وفازت الفنانتان سعاد عبدالله وحياة الفهد بجائزتي تكريم، حيث قام المستشار تركي آل الشيخ بتسليمهما الجائزة وقام بتقبيل رأسيهما تقديراً لمسيرتهما الفنية العريقة، متمنياً أن يرى الثنائي في عمل كوميدي يجمعهما معاً. وحاز جائزة الفنان المفضل عن فئة الموسيقى، النجم السعودي عبد المجيد عبدالله، بعد منافسة مع كل من راشد الماجد، وعمرو دياب، وماجد المهندس. وذهبت جائزة المؤثر المفضل للإعلامي السعودي أحمد الشقيري، وفازت جوري قطان بجائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى، وقدمها لها النجم اللبناني راغب علامة.

وفاز الممثل السعودي إبراهيم الحجاج بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات الدرامية عن مسلسل "منهو ولدنا؟" وقدمتها الفنانة التونسية هند صبري. وفاز بجائزة أفضل وجه صاعد جديد عن فئة المسلسلات الفنانة السعودية هيلدا ياسين عن مسلسل بنات الثانوي، بعد منافسة مع كل من الفنانة رحمة أحمد عن مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، ومديحة أحمد عن مسلسل بنات الثانوي، ونور النبوي عن مسلسل راجعين يا هوى. وفازت بجائزة شخصية العام الممثلة الكولومبية الأمريكية صوفيا فيرغارا. وحاز فيلم "كيرة والجن" جائزة أفضل فيلم، وتسلمها المخرج مروان حامد، بعد منافسة مع فيلم من أجل زيكو وفيلم الهيبة وفيلم واحد تاني.