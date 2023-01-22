انت الان تتابع خبر ضبط 14 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية من ضبط 14 شاحنة محملة (حجر مرمر و حديد صناعي و مصاعد اشخاص و الات و اجهزة حضائن و تفريخ و الواح زجاج و سيراميك و اثاث منزلي) مخالفة لقانون الكمارك المرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤".



واشارت الهيئة الى، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".