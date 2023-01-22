انت الان تتابع خبر ضبط 14 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية من ضبط 14 شاحنة محملة (حجر مرمر و حديد صناعي و مصاعد اشخاص و الات و اجهزة حضائن و تفريخ و الواح زجاج و سيراميك و اثاث منزلي) مخالفة لقانون الكمارك المرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤".
واشارت الهيئة الى، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".
واشارت الهيئة الى، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".