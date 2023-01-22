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قبل موقعة البايرن.. نيمار يثير مخاوف سان جيرمان

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445082-638099679534024875.jpg

2023-01-22 | 07:50

قبل موقعة البايرن.. نيمار يثير مخاوف سان جيرمان

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الخليج 365- رياضة

تتجدد أزمات النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، مع ناديه الفرنسي من حين لآخر.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الحالة البدنية والفنية للنجم البرازيلي، تثير المخاوف قبل 23 يوما من مباراة بايرن ميونخ في .

ويلعب بي إس جي ضد بايرن ميونخ يوم 14 من الشهر المقبل في حديقة الأمراء، ويلتقي الفريقان إيابا في 8 آذار/مارس على ملعب آليانز أرينا ضمن منافسات دور الـ16.


وذكرت الصحيفة الفرنسية أن نيمار لم يستعد بعد المستوى الذي كان عليه قبل منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

كما تأثر نيمار جونيور بدنيا بإصابته في الكاحل أثناء منافسات المونديال، وقدم أداء متواضعا في الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أن كريستوف جالتيه، مدرب بي إس جي، لم يجد حرجا في الاعتراف بعدم رضاه عن الأداء الجماعي للفريق قبل مواجهة باييس دي كاسيل، في كأس فرنسا.

وأشارت إلى أنه رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين باريس ومنافسه، أحد أندية الدرجة السادسة، إلا أن جالتيه أغلق الباب أمام إمكانية إراحة أحد نجوم الفريق بقوله "سنخوض المباراة بأقوى تشكيل ممكن لدينا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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