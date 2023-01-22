شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ تناقش دراسة حول قيم الشخصية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة دراسة حول ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصري، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

ويحدد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، موعد بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبين، عن خطة وزارة السياحة والآثار لارتفاع بالإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح الزائرين لمصر.

وطالبت النائبة، باستيضاح سياسة الحكومة فى المرحلة المقبلة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار ومعرفة الى مدى يمكن تحقيق طفرة فى عوائد السياحة باعتباره قطاعا اقتصاديا رائدا، لافتة إلى أن سياسة الحكومة ترمى إلى زيادة الإيرادات السياحية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول عام 030 وزيادة عدد السياح الزائرين الى 30 مليون سائح سنويا.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يواجه عددا من التحديات التى تعيق تحقيق الأهداف المذكورة، لافتة إلى أنه يواجه مشكلة تصدير الصورة السلبية لمصر لمصر بسبب ما يحدثه البعض من مضايقات واستغلال سيئ للسائحين، وكذلك غياب الوعى السياحى لدى أغلب الشارع المصرى.

وتتساءل النائبة، خلال طلب المناقشة إلى أى مدى يمكن للحكومة وضع استراتيجية وسياسة طموحة تحقق الاستفادة القصوى من الاكتشافات الأثرية الحديثة واستثمار النجاح العالمى لموكب المومياوات وطريق الكباش ووضع الاحتفالات الشعبية الخاصة برحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وتستوضح النائبة، خلال طلب المناقشة سياسة الحكومة ورؤيتها فى دعم وتنمية قطاع السياحة والآثار في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.

يذكر أن مجلس الشيوخ يحدد خلال المجلس خلال جلسته الاحد والاثنين موعد مناقشة ٥طلبات مناقشة حول تعظيم الإيرادات السياحية والتعليم وهروب الطلبة من المدارس والدروس الخصوصية

خلال جلسته العامة يوم الأحد يحدد المجلس موعد مناقشة طلب مناقشة عامة الاول مقدم من النائبة هبه شاروبيم و عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة وزارة السياحة لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح.

أما طلب المناقشة الثاني فمقدم من النائب ريهام عفيفي وعشرين عضواً ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي مصر وخاصة في موسم الشتاء الذي يشهد

متغيرات دولية يجب استغلالها وخلال جلسته العامة يوم الاثنين يحدد المجلس موعد مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة الاول مقدم من النائب نبيل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضـاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.

اما طلب المناقشة العامة الثاني فمقدم من النائب عـاطف علـم الـدين و أكثـر مـن عشـرين عضـواً ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هـجـرت الطـالـب و المـدرس للمدرسـة طـوال العـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية .

فيما يستوضح طلب المناقشة الثالث المقدم من النائبـة دينـا هـلالـي و عشرين عضواً ، سياسـة وزارة التربيـة والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.