اللجنة العربية بالشيوخ تناقش اليوم إنشاء قاعدة بيانات رقمية للمصريين بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اليوم الأحد "إنشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل معهم" وسط حضور ممثلي الحكومة.

جدير بالذكر، أن السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت لقاء افتراضيا مع الجالية المصرية في البحرين وقطر، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بحضور كلا من السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين، والسفير عمرو الشربيني سفير مصر بدولة قطر، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

فى بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بكافة المشاركين من الجالية المصرية في البحرين وقطر، مؤكدة حرصها الشديد على التواصل مع كافة الجاليات المصرية في مختلف الدول، في إطار استراتيجية الوزارة للتواصل المستدام مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية، وكانت في عمق طلبات المصرين بالخارج، تنفيذا لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وتناولت وزيرة الهجرة استجابة الوزارة السريعة لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات «أبناؤنا فى الخارج»، وذلك في إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج، حيث تقرر مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب على المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية (اليوم السبت الموافق 14 يناير 2023)، حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وحرصت وزارة التربية والتعليم على مد عدد الساعات المسموح فيها بالدخول للمنصة، للسماح بدخول الطلاب – من أسرة واحدة - الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، بالتبادل على فترات، ما يمكنهم من إتمام الامتحانات.

وأضافت السفيرة سها جندي، أنه أيضا تم حل كافة المشكلات التقنية بالمنصة الالكترونية الخاصة بامتحانات ابنائنا بالخارج، وذلك من خلال المنصة الرسمية لأبناؤنا فى الخارج، عبر الرابط: https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/15

كما خصصت وزارة التربية والتعليم مجموعة للتواصل عبر تطبيق "تليجرام"، لاستقبال أي شكوى أو استفسار من الأسر المصرية بالخارج، فيما يتعلق بامتحانات «أبناؤنا فى الخارج»، وذلك عبر الرابط:https://t.me/+S88PkzotECoxNWNk

وتناولت السفيرة سها جندي، جهود التنسيق مع وزارة الداخلية حول الأرقام الثبوتية، وما أعلنته الوزارة من توفير لجان حال توافر 500 طلب لتغطية نفقات البعثة، بجانب الراغبين في الاستفادة من خدمات التأمينات والمعاشات، وفتح الحسابات البنكية وإتاحة فروع للبنوك الوطنية بالخارج، وكذلك التخفيضات غير المسبوقة على تذاكر الطيران، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، على مدار 216 يوما، وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما، وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وأشارت السفيرة سها جندى، إلى أن تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، تنتهي في مارس المقبل، موضحة أنها فرصة قد لا تُعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من استجلاب سيارة لمصر دون أية جمارك أو ضرائب، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر، مشيرة للتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية.