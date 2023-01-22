شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة اجتماعات لـ"صحة الشيوخ" تشمل السجائر الإلكترونية ورفع الوعى بالمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران، أجندة عمل مكثفة حيث تعقد عدة اجتماعات هذا الأسبوع على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من نواب مجلس الشيوخ.

تعقد لجنة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعين لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا، وفيما يتعلق بالاجتماع الثاني سيتم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى رأس غارب المركزي.

وتناقش اجتماعات اللجنة، الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن معاملة" تدخين السجائر الإلكترونية والبايب معاملة المثل بالسجائر المعتادة وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة"، وسيتم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقى بشأن تفعيل بعض الآليات للمساعدة في رفع الوعي الصحي داخل المؤسسات الطبية، اللجنة مشتركة مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.