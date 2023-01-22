شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محققون يصادرون المزيد من الوثائق السرية من منزل بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن محققين من وزارة العدل صادروا أكثر من ستة وثائق إضافية، بعضها سري، في مقر إقامة بايدن في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، يوم الجمعة، بعد إجراء بحث استمر 13 ساعة في المنزل.

وأضاف بوب باور في بيان نشرته صحيفة نيويورك تايمز، إن وثائق ذات علامات سرية -منها عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ وأخرى عندما كان نائبا للرئيس- تم أخذها من قبل المحققين، إلى جانب المواد المحيطة.

وأضاف باور أن المحققين أخذوا أيضًا "ملاحظات مكتوبة بخط اليد شخصيًا" للسيد بايدن منذ أن كان نائبًا للرئيس.

وأكملت وزارة العدل مساء الجمعة، بحثًا شاملًا عن جميع المواد الموجودة في منزل الرئيس في ويلمنجتون.

بدأ في نحو الساعة 9:45 صباحًا وانتهى في نحو الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وغطى جميع أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل.

وقال بوب باور: "كان لدى وزارة العدل حق الوصول الكامل إلى منزل الرئيس، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات وقوائم المهام والجداول والتذكيرات التي تعود إلى عقود".

من جانبه قال ريتشارد ساوبر، عضو مكتب المستشار بالبيت الأبيض، إن البحث أُجري وانتهى في المنزل يوم الجمعة، ولم يكن الرئيس أو السيدة الأولى جيل بايدن في المقر في ذلك الوقت.