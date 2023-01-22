شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تفوق روسيا.. نصيحة استراتيجية من أمريكا إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن واشنطن نصحت كييف بالامتناع عن شن هجوم كبير ضد القوات الروسية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المسؤول ذكر خلال حديثه مع مجموعة صغيرة من الصحفيين شريطة عدم ذكر اسمه، أن المحادثات الأمريكية مع أوكرانيا بشأن وقف هجوم مضاد تأتي سياق ضمان حصول الأوكرانيين على وقت كاف للتدريب على أحدث الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة.

ووفقا له، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم سيكون أكثر نجاحا إذا استفاد الأوكرانيون من التدريب والضخ الكبير لأسلحة جديدة.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة متمسكة بقرارها، عدم تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا في هذا الوقت، وسط جدل مع ألمانيا بشأن تقديم الدبابات.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، اعتزامها إرسال مئات المركبات المدرعة إلى أوكرانيا لاستخدامها في القتال.

وكان وفد أمريكي رفيع المستوى ضم نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان ونائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون فينر، قد زار كييف في الأيام الأخيرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأوكرانيين.

وقال المسؤول إن الاعتقاد السائد في واشنطن هو أن أوكرانيا أنفقت موارد كبيرة للدفاع عن مدينة باخموت، ولكن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يتمكن الروس من طرد الأوكرانيين في النهاية إلى خارج تلك المدينة.

وتابع المسؤول أنه "إذا حدث ذلك، فلن يؤدي إلى أي تحول استراتيجي في ساحة المعركة".

على صعيد آخر، نصح المسؤولون الأمريكيون أوكرانيا بتعديل الطريقة التي تدير بها كييف الحرب عبر عدم محاولة مضاهاة روسيا في القوة المدفعية، لأن موسكو في نهاية المطاف ستكسب الأفضلية باستنزاف الذخيرة الأوكرانية، حسب ما قال المسؤول.

وأشار المسؤول إلى أن هذا السبب في شمول أحدث شحنة من المساعدات عربات مدرعة، لأنها ستساعد أوكرانيا على تغيير طريقة خوضها للحرب.

وفي سياق آخر، قتل جندي سابق في البحرية الأمريكية يدعى دانيال سويفت هذا الأسبوع في أوكرانيا.

وقالت البحرية الأمريكية إنه استقال من البحرية في مارس/آذار 2019.

ووفقا للمسؤولين، لم يكن سويفت يقاتل بصفة رسمية، مشيرين إلى أنه أصيب في دنيبرو وتوفي متأثرا بجروحه.

ولم يذكر المسؤولون أي تفاصيل أخرى، بشأن نقل جثة سويفت من أوكرانيا.