شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة آرسنال في البريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي آرسنال، وذلك ضمن منافسات قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 22 من شهر يناير الجاري.

غيابات مانشستر يونايتد أمام آرسنال

وكشفت تقارير صحفية بريطانية منذ قليل، عن تلقي مانشستر يونايتد، ضربة قوية قبل مواجهة آرسنال مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويغيب عن مانشستر يونايتد النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط الشياطين الحمر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ولكن لا يُعد ذلك هو الغياب الوحيد في صفوف كتيبة إريك تين هاج، حسبما ذكرت شبكة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية.

وأوضحت التقارير على أن الثنائي أنطوني مارسيال ودييجو دالوت لم يسافرا رفقة زملائهما إلى لندن استعدادًا للمشاركة في مباراة الغد.

وأشارت إلى أن مارسيال يعاني من الإصابة والتي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر سيتي الأسبوع الماضي في البريميرليج، وأجبرته على الغياب عن ملاقاة كريستال بالاس في الأسبوع نفسه.

في غضون ذلك، غاب دالوت عن آخر مباراتين ليونايتد حيث يواصل تأهيله من إصابة عضلية.

غياب مارسيال ودالوت سيمنح فرصة لمشاركة الثنائية فوتر فيجورست وآرون وان بيساكا ضد الجانرز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره آرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "الإمارات" معقل الجانارز.