شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يسعى لتأمين جوهرة الفريق من إغراءات ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب من جديد وتقديم الأداء المطلوب.

مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد جارناتشو

وكشفت تقارير صحفية بريطانية عبر صحيفة "ميرور"، على أن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد عرضت على اللاعب أليخاندرو جارناتشو، تجديد عقده لأطول فترة ممكنة، بعد أن ظهر اللاعب على الساحة هذا الموسم ببعض العروض المميزة.

وأكدت التقارير البريطانية، على أن مانشستر يونايتد يعرض على جارناتشو عقدًا لمدة ثماني سنوات، لكنهم يضيفون أن اللاعب الأرجنتيني لم يحسم قرار توقيعه.

تفاصيل مفاوضات مانشستر يونايتد مع جارناتشو

وأوضحت التقارير على أن مانشستر يونايتد، يريد أن يدفع له 32 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع - وهو أقصى ما قدّموه للاعب شاب في تاريخهم، لكن وكلائه يريدون صفقة بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

والجدير بالذكر أن عقد جارناتشو الحالي مع مانشستر يونايتد سينتهي في صيف عام 2024، ويريد وكلاء اللاعب عقد لمدة أربع سنوات فقط.

ريال مدريد يترقب موقف جارناتشو

وأضافت التقارير أن ريال مدريد، سيكون حريصًا على التوقيع معه، إذا أصبح متاحًا، بينما يرغب أتلتيكو مدريد أيضًا في إعادته إلى العاصمة الإسبانية، بعد أن خسره أمام مانشستر يونايتد بعمر 16 عامًا مقابل 420 ألف جنيه إسترليني فقط في أكتوبر 2020.