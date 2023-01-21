انت الان تتابع خبر في الرياض.. الفائزون بحفل جوائز صناع الترفيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسلم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، جائزة صناع الترفيه الفخرية للمطرب راشد الماجد.

وفازت الفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، بجائزة شخصية العام في حفل جوائز صناع لترفيه.

أما نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي فقد فاز بجائزة الرياضي المفضل، وحصدت مريم صالح بن لادن، جائزة الرياضية المفضلة.



وحصدت الفنانة نادين نسيب نجيم جائزة الممثلة المفضلة عن فئة المسلسلات، وذلك بعد تميزها في الموسم الثاني من مسلسل صالون زهرة.

ونال الفنانان أحمد حلمي ومنى زكي جائزة صناعة الترفيه الفخرية، أما هيلدا ياسين؛ فقد حصدت جائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات.

وذهبت جائزة الممثل المفضل عن فئة السينما، للفنان أحمد عز، عن دوره في فيلم كيره والجن.

ولم يخل الحفل من تفاعل متواصل بين الحضور والجماهير، حيث حرص الفنان رامز جلال على استقبال الفنان حسن عسيري بفرحة، وكشف عن فيلم مصري سعودي سيجمعهما عن قريب.