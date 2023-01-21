نصب أجهزة السونار على الطرق الخارجية لرصد تهريب العملة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن نصب أجهزة السونار على الطرق الخارجية لرصد حالات تهريب العملة الاجنبية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الداخلية وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق، تباشر بنصب أجهزة السونار على الطرق الخارجية التي تربط المحافظات لرصد حالات تهريب العملة الاجنبية ومحاسبة المضاربين بموجب القانون".

وكانت وزارة الداخلية حذرت، اليوم السبت، المخالفين للقوانين والضوابط في عملية سعر صرف الدولار، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية في بغداد والمحافظات للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك أصحاب محال الصيرفة غير المرخصة.