شكرا لقرائتكم خبر كوريا الشمالية للجنوبية: حفرتم قبركم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت كوريا الشمالية بالخطة الدفاعية متوسطة المدى لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بوصفها دليلا على نيتها للاستعداد لغزو كوريا الشمالية، في حرب نووية.

ونشر موقع «اريرانج مياري» الالكتروني الدعائي الكوري الشمالي أمس، مقالا بعنوان «حفرت قبرها» زاعمة أن الجيش العميل، في كوريا الجنوبية، يستعد لزيادة إنفاقه الدفاعي السنوي، بواقع 6.8%، في المتوسط، خلال السنوات الخمس المقبلة، واصفا ذلك بأنه إهدار لمئات المليارات من الدولارات، من أموال دافعي الضرائب، حسب شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية السبت.

وأضاف المقال «إن مثل تلك الخطوات من قبل كوريا الجنوبية مثيرة للضحك»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، التي تتباهى بأصولها النووية الاستراتيجية، فوجئت بالقوة الدفاعية الهائلة لكوريا الشمالية.

كما استهدف موقع «يوريمينزوكيري» الدعائي الكوري الشمالي أيضا الخطة الدفاعية متوسطة المدى لكوريا الجنوبية، قائلا «إنها عديمة الفائدة، ضد الدفاع الوطني القوي لكوريا الشمالية».