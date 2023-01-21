شكرا لقرائتكم خبر 6 جبهات تفضح تصعيد الحوثيين ورفض السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران جرائمها ضد اليمنيين، ورفضت بتعنت كل سبل السلام، ورفضت الالتزام بأي اتفاقية أو بنود تؤدي لإنهاء الحرب والأزمة اليمنية.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية طال 6 جبهات رئيسة، وأن ذلك لم يحدث أي تغير في خطوط الاشتباك، وقال في أول إحاطة له من صنعاء أمام ⁧‫مجلس الأمن،‬⁩ إنه أجرى نقاشات وصفها بالمثمرة مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط.

وعن تصعيد ميليشيات الحوثي في الجبهات، قال إنه طال 6 جبهات رئيسة، وتحديدا في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج، وكذلك على طول منطقة الحدود الشمالية، واعتبر عدم اتساع نطاق القتال «أمرا إيجابيا لاستمرار البنود العاملة في ظل الهدنة»، مثمنا في هذا الصدد جهود السعودية وعمان لإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات في اليمن.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في المتحدة، مارتن جريفيث، إن الأمم المتحدة تقدم العون الإغاثي لنحو 11 مليون يمني شهريا، داعيا المجتمع الدولي إلى استمرار دعم الشعب اليمني بحسن نية.

وكشف جريفيث أن الفرق الإنسانية للأمم المتحدة تعرضت لـ3300 حالة إعاقة لوصول المساعدات الإنسانية في اليمن، إثر قيود فرضتها ميليشيات الحوثي على إيصال المساعدات.

وقال، إن القيود في مناطق الحوثيين تؤثر على إيصال المساعدات، كما أن القيود التي فرضتها الميليشيات على النساء اليمنيات تؤثر على وصول المساعدات لمستحقيها.

ووصف الحالة الأمنية في اليمن بأنها «صعبة جدا للعمل الإنساني»، مؤكدا أن اليمنيين يحتاجون لإنهاء الحرب وليس إلى إحاطات أممية متكررة.

وأكد السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، في بيان، أمام مجلس الأمن، أن الميليشيات الحوثية لا تملك للأسف أي رغبة في السلام، وجدد التأكيد على تمسك المجلس الرئاسي بخيار السلام، ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام المستدام/ المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن»، مضيفا بأن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق المتساوية لكل أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية».

وأكدت الحكومة اليمنية استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود، وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وخلق اقتصاد موازٍ خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

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