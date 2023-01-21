1900 لاجئ سوري يستفيدون من سلال السعودية بلبنان

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من جهته، قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 328 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال شهر ديسمبر 2022 م؛ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال المشروع تقديم 1.490 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 61% ونسبة الإناث 39%، بينما شكلت نسبة النازحين 20% والمقيمين 80% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ67 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 261 مريضا.
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