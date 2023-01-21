شكرا لقرائتكم خبر 1900 لاجئ سوري يستفيدون من سلال السعودية بلبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 381 سلة غذائية في محافظة عكار بلبنان، استفاد منها 1,900 فرد من اللاجئين السوريين، ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في لبنان.

من جهته، قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 328 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال شهر ديسمبر 2022 م؛ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 1.490 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 61% ونسبة الإناث 39%، بينما شكلت نسبة النازحين 20% والمقيمين 80% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ67 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 261 مريضا.