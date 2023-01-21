أحكام قضائية ضد 4 من المعارضين بتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المحكمة العسكرية في تونس أمس الأول أحكاما تتراوح بين خمسة أشهر و14 شهرا بحق أربعة أعضاء من ائتلاف الكرامة، و11 شهرا بحق المحامي مهدي زقروبة مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمسة أعوام.

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأمنية في تونس أمس، أنها ألقت القبض على عنصر إرهابي في منطقة منوبة الضاحية الغربية للعاصمة تونس.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أن الإرهابي سبق وأن صدرت في حقه أحكام بالسجن تتعلق بقضايا إرهابية.