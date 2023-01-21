سقوط 18 إرهابيا على حدود كينيا والصومال

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وقال مسؤول في الشرطة الكينية في تصريح له إن الجيش الكيني نفذ عملية في منطقة ديغابون التي يختبئ فيها عناصر الحركة منذ أسابيع، مؤكدا مصرع 18 عنصرا من الحركة في العملية، فضلا عن ضبط أسلحة ومتفجرات ومعدات عسكرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 18 إرهابيا من حركة الشباب في عملية للجيش الكيني على الحدود مع الصومال.وقال مسؤول في الشرطة الكينية في تصريح له إن الجيش الكيني نفذ عملية في منطقة ديغابون التي يختبئ فيها عناصر الحركة منذ أسابيع، مؤكدا مصرع 18 عنصرا من الحركة في العملية، فضلا عن ضبط أسلحة ومتفجرات ومعدات عسكرية.

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