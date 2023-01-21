شكرا لقرائتكم خبر السوداني: المناكفات لن تصحح الأوضاع في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أمس، جميع القوى الفاعلة إلى الابتعاد عن المناكفات والتجاذبات التي لم تعد وسيلة مناسبة لتصحيح مسار الوضع السياسي في العراق.

وقال في خطاب خلال حضوره الحفل التأبيني في ذكرى مقتل رجل الدين الشيعي محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عام 2003 «لن نكون ضد الآراء المعارضة التي هدفها تصحيح مواطن الخلل في جسد الدولة، فالصوتُ المعارض المتحلي بالمسؤولية الوطنية، لا يقل أهمية عن الصوت المساند».

وأضاف «إن دعم البنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي هو جزء من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصد شجاع وحلول ناجعةٍ لإنهاء السياسات المالية الخاطئة التي ورثتها الحكومة الحالية».

وقال السوداني «اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الشعب»، وأضاف «لم يرتفع سعر الصرف نتيجة قرار حكومي، إنما لأن هناكَ من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي».

وجدد السوداني التأكيد «على أولوية مكافحة الفساد، وإسنادها للقضاء والجهات المختصة لملاحقة المطلوبين والعمل لاسترداد الأموال المنهوبة»، وذكر «أخذنا بنظر الاعتبار، في كل خطواتنا وفي أهدافِ الموازنة، أن نخفف الفقر المستوطنَ في بعض البيئات والقطاعات العراقية ونشارف اليوم على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة، وهو مختلف عن السنوات السابقة، وهي المرة الأولى أن يتمحور قانون الموازنةِ حول البرنامج الحكومي».

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الوضع الأمني في العراق جيد على الرغم من وجود بعض الخلايا لعصابات داعش الإرهابية لكنها لا تشكل خطرَا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تواجدهم في المُخيمات داخل الأراضي السورية، مؤكدا أن هناك قلقا من إطلاق سراح قادة داعش وعبورهم إلى الأراضي العراقيَّة.

وقال خلال لقائه مع وزير خارجية النمسا الكساندر شالنبيرج، على هامش أعمال منتدى دافوس في سويسرا، «إن الحكومة العراقيَّة الجديدة نالت ثقة تحالف قوي في البرلمان العراقي وإنها تسعى لإعادة بناء البني التحتية والاقتصادية وتقديم مشروع الموازنة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى وجود قوة مالية في العراق نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا.