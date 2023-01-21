شكرا لقرائتكم خبر فلسطين: المملكة الداعم الأكبر لشعبنا وقضايانا في المحافل كافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمواقف المملكة الأخوية الصادقة تجاه الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان «إن المملكة هي داعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة ولحقوقه في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وفي مقدمة ذلك الدعم السعودي الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».

على صعيد آخر، أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطيني أمس، بإطلاق نار إسرائيلي استهدفه في رام الله وسط الضفة الغربية، وذكرت المصادر أن شابا فلسطينيا تم استهدافه بإطلاق نار مباشر بعدة عيارات نارية في بؤرة سدية إفرايم الاستيطانية قرب رام الله ما أدى إلى مقتله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان «إن محاولة تنفيذ عملية طعن حصلت في مستوطنة سدية إفرايم، حيث ترجل مخرب من سيارته وحاول أن يطعن مواطنا إسرائيليا، تمت تصفية المخرب ولا إصابات» على حد زعمهم.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 18 من بينهم أربعة فتية.